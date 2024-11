Kemi Badenoch è la nuova leader dei Conservatori britannici

Sabato i Conservatori britannici hanno annunciato che Kemi Badenoch, l’ex ministra degli Affari economici del governo di Rishi Sunak, sarà la nuova leader del partito, e quindi anche dell’opposizione al governo dei Laburisti. I risultati sono stati resi pubblici soltanto oggi, ma le votazioni (a cui hanno partecipato i tesserati del partito) si erano concluse già giovedì scorso. Badenoch ha battuto l’altro finalista, Robert Jenrick: erano considerati i candidati più di destra tra quelli che hanno partecipato alle primarie. Badenoch ha ottenuto 53.806 voti, contro i 41.388 di Jenrick.

Badenoch, che ha 44 anni, è la quarta donna a diventare leader dei Conservatori, dopo Margaret Thatcher, Theresa May e Liz Truss. Durante le primarie aveva adottato un tono leggermente più moderato rispetto al suo avversario. Entrambi avevano basato la propria candidatura sulla promessa di approvare leggi ancora più restrittive sull’immigrazione; a differenza di Jenrick, Badenoch si era però detta contraria alla proposta di ritirare il Regno Unito dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, sostenendo che queste leggi si possano fare anche senza uscire dalla giurisdizione della Corte, come dimostrerebbero alcuni paesi (è stato citato come esempio l’accordo per la gestione dei migranti tra l’Italia e l’Albania).

Nel 2016 Badenoch votò per uscire dall’Unione Europea, ma oggi ha un approccio meno rigido sul tema e ha riconosciuto che alcune cose non hanno funzionato nel processo di Brexit. Anche per questo motivo, nelle scorse settimane aveva perso alcuni appoggi nella corrente più euroscettica dei Conservatori.

Nonostante la sua esperienza come ministra nel governo di Sunak, durante le primarie Badenoch aveva parlato di sé come di una leader in discontinuità con gli ultimi anni, pragmatica e adatta al futuro. Aveva anche detto che, per i Conservatori, stare all’opposizione poteva essere un’opportunità, facendo ricorso a toni antisistema piuttosto inediti per un partito che ha governato così a lungo. Per esempio, aveva ricordato la sua esperienza da ingegnera per dire che può «aggiustare il sistema».