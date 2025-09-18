Le foto dell’incontro tra re Carlo III e Donald Trump

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato re Carlo III e altri membri della famiglia reale al castello di Windsor, una delle più importanti residenze della famiglia reale, in Inghilterra. È stata la seconda visita di Stato di Trump e della moglie Melania nel Regno Unito (la prima fu nel 2019), ed è stata eccezionale: per il loro arrivo è stata organizzata un’elaborata parata militare, una processione in carrozza, spettacoli musicali e un sorvolo delle Red Arrows della Royal Air Force britannica, che di solito non viene mobilitata per le visite di Stato.

L’obiettivo era ingraziarsi Trump e preparare il terreno per il suo incontro di giovedì con il primo ministro britannico Keir Starmer, in modo da ricevere un trattamento favorevole e fare accordi vantaggiosi. L’incontro tra Trump e Starmer è andato bene.