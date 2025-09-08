A guardare gli US Open

Ieri il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli US Open, uno dei quattro tornei più importanti del tennis, in una finale contro l’italiano Jannik Sinner seguita sugli spalti da parecchie persone famose, compreso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma nelle partite dei giorni prima si erano visti anche Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, John Mulaney e Olivia Munn, Ben Stiller e Owen Wilson, Katie Holmes, Rosalia, Lindsay Lohan, Simone Biles e tanti altri.

Invitare persone famose al torneo fa ormai parte di un piano di marketing consolidato: a volte sono le stesse persone famose o i loro agenti a richiedere i biglietti e altre ancora sono invitate direttamente da Amanda Wight, l’attuale direttrice della strategia internazionale, del marketing e della gestione delle celebrità per la U.S. Tennis Association. Come ha raccontato un recente articolo del New York Times, oltre che occuparsi di accogliere le cosiddette celebrities e assicurarsi che siano fotografate sugli spalti, il suo lavoro prevede anche che stabilisca chi è abbastanza famoso da meritarsi un biglietto per le finali maschili, la partita più ambita, e chi invece non ha i requisiti richiesti.

