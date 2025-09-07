Trump e le altre celebrità andate a vedere Sinner-Alcaraz

Domenica c’erano molte persone famose a vedere la finale degli US Open, uno dei quattro tornei più importanti del tennis, vinta dallo spagnolo Carlos Alcaraz contro l’italiano Jannik Sinner. C’era soprattutto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnato da alcuni membri della sua amministrazione e da alcuni familiari. La presenza di Trump, la prima di un presidente al torneo di New York dal 2000 (allora era stato Bill Clinton), ha causato un incremento delle procedure di sicurezza che hanno creato molte code per l’ingresso degli spettatori: l’inizio della partita è stato ritardato di 45 minuti e parte del pubblico è riuscita a entrare solo a gara iniziata.

Trump è stato anche fischiato, e sugli spalti c’erano attori, sportivi e cantanti molto noti.