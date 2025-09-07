Alcaraz ha battuto Sinner e ha vinto gli US Open

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner nella finale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Ha giocato una partita eccezionale dall’inizio alla fine, senza pause, e ha vinto con merito in quattro set, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. È il sesto torneo del Grande Slam vinto da Alcaraz, che con questo risultato supererà proprio Sinner al primo posto della classifica mondiale. Sinner era primo da un anno e tre mesi.

Era la terza finale consecutiva di un torneo del Grande Slam tra Alcaraz e Sinner, che hanno 22 e 24 anni e sono di gran lunga i due tennisti più forti al mondo, al momento inavvicinabili per chiunque altro. Due di queste finali le ha vinte Alcaraz (oltre a questa, quella del Roland Garros a giugno) e una Sinner (a Wimbledon a luglio). Insieme hanno vinto tutti gli ultimi otto tornei del Grande Slam, quattro a testa. Ora Alcaraz è in vantaggio per 10 a 5 nelle partite giocate contro Sinner.

La prestazione di Sinner ha avuto alcuni difetti molto evidenti, come il numero molto basso di prime di servizio in campo, il 48 per cento del totale: significa che più della metà delle volte Sinner ha sbagliato il primo servizio (nel tennis se ne hanno due), quello con cui spesso si indirizza lo scambio e che quando è ben giocato dà enormi vantaggi per vincere il punto.

D’altra parte la partita di Alcaraz è stata del tutto eccezionale: è stato superiore fin dai primi punti e ha perso un set solo per la caparbietà di Sinner, che è riuscito ad alzare improvvisamente il livello in un periodo breve ma decisivo del secondo set, e poi si è difeso fino a vincerlo. Alcaraz però non è mai sembrato davvero in difficoltà, e dopo quel momento è tornato a controllare la partita.