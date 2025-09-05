Il piano della “coalizione di volenterosi” per aiutare l’Ucraina

Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron, al termine di una riunione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei, ha presentato un piano per sostenere l’Ucraina attraverso la cosiddetta “coalizione di volenterosi”, un gruppo di paesi occidentali che si è posto l’obiettivo di lavorare per la fine della guerra tra Russia e Ucraina, e di garantire anche una presenza militare nel paese quando il conflitto dovesse finire.

Il piano prevede, tra le altre cose, un possibile intervento concreto della coalizione, come richiesto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella riunione del 18 agosto, con l’invio di truppe di paesi occidentali in territorio ucraino in una missione di peacekeeping, come garanzia di sicurezza ancora prima che venga concordato un eventuale cessate il fuoco, nel caso in cui questo non venisse poi rispettato dal presidente russo Vladimir Putin.

Macron e gli altri leader – tra cui il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni – hanno discusso del piano in teleconferenza con Donald Trump, nel tentativo di ottenere l’approvazione formale degli Stati Uniti.

L’invio di soldati in Ucraina è il punto su cui i leader occidentali sono stati più in disaccordo: le dichiarazioni finali di Macron sono state subito ridimensionate da vari di loro, compresa Meloni. Macron ha detto: «Oggi abbiamo 26 paesi che si sono formalmente impegnati a schierare una forza di rassicurazione», aggiungendo che «questa forza non ha l’intenzione o l’obiettivo di dichiarare guerra alla Russia, ma deve garantire la pace e fornire un segnale strategico molto chiaro. Sarà schierata nel quadro di un cessate il fuoco, non in prima linea, ma in aree geografiche attualmente in fase di definizione».

Friedrich Merz ne ha però parlato in modo più misurato dicendo che la Germania deciderà su un eventuale proprio impegno militare una volta chiarite le condizioni generali dell’intervento, che hanno soprattutto a che fare con la certezza della partecipazione degli Stati Uniti in sostegno dei soldati europei qualora venissero attaccati dalla Russia. E Giorgia Meloni, tramite una nota del governo italiano, ha ribadito «l’indisponibilità dell’Italia a inviare soldati in Ucraina», ma ha confermato la possibilità «di supportare un eventuale cessate il fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini».

Dopo una richiesta di chiarimento, Macron ha precisato che la Germania, l’Italia e anche la Polonia, a sua volta contraria all’invio di truppe, fanno parte dei 26 paesi ma che ciascuno avrà le proprie modalità di intervento. «Alcuni dispiegheranno truppe sul terreno in Ucraina, altri metteranno a disposizione le loro basi e resteranno nei confini dei paesi membri della NATO».

Per quanto riguarda la posizione degli Stati Uniti non ci sono state grosse novità. Macron ha assicurato che non «c’è alcun dubbio» che gli Stati Uniti collaboreranno, anche se in realtà Zelensky e i suoi alleati occidentali non hanno ancora ottenuto che gli Stati Uniti inviino loro soldati in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza internazionali per tutelare il paese da future invasioni.

Finora i discorsi sulle garanzie di sicurezza sono sempre rimasti molto vaghi: probabilmente diventeranno più concreti una volta che saranno avviate vere trattative per un accordo di pace fra Russia e Ucraina. Finora però la Russia non ha confermato ufficialmente alcun impegno in tal senso.

