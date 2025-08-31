Le barche della Global Sumud Flotilla stanno partendo

Da domenica mattina gli attivisti della Global Sumud Flotilla stanno caricando su tre barche una piccola parte delle 300 tonnellate di cibo raccolte in questi giorni a Genova. La Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza, e rompere il blocco navale che Israele ha imposto sulla Striscia. Le barche dovrebbero lasciare il porto di Genova in tarda mattinata e navigare poi verso il porto di Augusta, in Sicilia. Da lì, il 4 settembre, partiranno insieme al resto delle barche della Flotilla italiana, si congiungeranno con le altre in partenza da altri porti del Mediterraneo, e cercheranno di raggiungere Gaza.

A Genova si imbarcano solo gli equipaggi, composti da un comandante, un marinaio, un meccanico e un esperto di viaggi a vela. Tutte le altre persone previste – attivisti, giornalisti, politici – saliranno a bordo ad Augusta. Alle 11:25 è partita la prima delle tre barche, la Luna Bark, e circa mezz’ora dopo anche la Ghea. Infine partirà la Gigolette. Fabrizio Ghini, skipper della Ghea, dice che potrebbero impiegare da 4 a 7 giorni per arrivare ad Augusta a causa del forte vento di scirocco (dunque da sud) che potrebbe rallentarli.

Nel complesso la Flotilla sarà composta da circa 40-50 barche (il numero non è noto nemmeno agli organizzatori) su cui partiranno delegazioni da 44 paesi del mondo. Oltre alla partenza di Genova e quella di Augusta, ce ne sarà un’altra più grossa da Barcellona sempre il 31 agosto, poi un’altra da Tunisi il 4 settembre e altre ancora da diverse località della Grecia. Domenica mattina a Barcellona si è tenuta una conferenza stampa con alcune delle persone che compongono l’equipaggio delle navi, fra cui l’attivista ambientalista svedese Greta Thunberg, che a giugno aveva già partecipato a un secondo tentativo di forzare il blocco navale imposto da Israele, senza successo.

Da Barcellona partirà oggi anche l’ex sindaca della città, Ada Colau, che già durante il suo mandato aveva interrotto le relazioni fra Israele e la città in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

Tutte queste barche si incontreranno in un punto del Mediterraneo orientale e cercheranno di attraccare a Gaza, per consegnare alla popolazione gli aiuti che trasportano e, nei loro piani, per creare un corridoio umanitario che consenta di rifornire la popolazione di beni di prima necessità. È un obiettivo quasi impossibile: attualmente l’esercito israeliano non consente ad alcuna imbarcazione non autorizzata nemmeno di avvicinarsi alle coste della Striscia e negli ultimi mesi ha bloccato tutte quelle che ci hanno provato.

– Leggi anche: La grande raccolta alimentare per Gaza, a Genova