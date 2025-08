Cosa sono questi cosi

La scorsa settimana Skims, la popolare azienda di abbigliamento di Kim Kardiashian, ha annunciato di aver messo in commercio un nuovo prodotto la cui foto sta girando molto perché non si capisce esattamente cosa sia e a cosa dovrebbe servire. È una specie di fasciatura che avvolge la testa da sotto il mento, sulla nuca, sopra le orecchie e fino alla parte alta della testa. In Italia costa 62 euro, negli Stati Uniti 48 dollari, ma al momento non si può comprare perché è andata esaurita in meno di 24 ore.

L’annuncio del nuovo prodotto e la foto delle due modelle che lo indossano ha portato alla pubblicazione di molti meme e commenti online negli ultimi giorni. Anche l’attore Anthony Hopkins ha pubblicato un video ironico in cui lo indossa e dice di sentirsi già molto più giovane. Non è strano però che Skims faccia prodotti provocatori o pensati per far parlare del marchio, sia in modo positivo che negativo: nel 2023 per esempio aveva presentato il primo reggiseno con i capezzoli (nel senso con uno spessore sulle coppe apposta per simulare dei capezzoli turgidi).

Il nome del nuovo prodotto di Skims è Seamless Sculpt Face Wrap, cioè impacco per il viso senza cuciture. Non è un’invenzione di Skims: prodotti simili e molto più economici esistevano in vendita già da prima. Nel comunicato di lancio del prodotto, Skims ha detto che serve a modellare mento, zigomi e mandibola. Nella descrizione dell’azienda si legge che va indossato durante la notte e che è fatto con un tessuto fasciante (lo stesso usato per l’abbigliamento contenitivo di Skims) e collagene.

In un video pubblicato su Instagram dall’azienda, un’influencer di prodotti di bellezza dice di avere una mandibola molto definita dopo averlo tenuto su per una notte.

L’efficacia di questa fasciatura nel rendere la linea della mandibola più definita non ha nessuna base. È stato fatto notare però che potrebbe essere una fascia utile dopo un’operazione di chirurgia estetica al collo o al viso. Il nuovo prodotto di Skims comunque si inserisce bene in un filone di contenuti molto popolare online di recente: quello di prodotti “di bellezza” per la routine serale e mattutina, e in particolare tutte quelle creme, cerotti, apparecchi, aggeggi per i capelli che vengono indossati la sera e tenuti tutta la notte per vederne l’effetto il giorno dopo.

Le riviste di settore ipotizzano che il nuovo prodotto di Skims sia un primo collegamento tra i prodotti che ha messo in vendita finora (intimo contenitivo, abbigliamento da casa e vestiti aderenti e modellanti) e il settore cosmetico. Tra gli indizi che lo fanno pensare c’è il fatto che a marzo del 2025 Skims aveva comprato la linea di prodotti cosmetici Skkn by Kim, marchio di proprietà della multinazionale Coty lanciato in collaborazione con Kim Kardashian, e l’aveva chiuso subito dopo.

Skims è stato fondato dalla più famosa della celebre famiglia Kardashian nel 2019. Negli ultimi cinque anni è diventato uno dei marchi più rilevanti del suo settore e un caso abbastanza unico nel mondo della moda, con un valore stimato di 4 miliardi e collaborazioni con marchi del settore del lusso.