Le foto dei molti leader alla riunione generale della NATO

Tra ieri e oggi all’Aia, nei Paesi Bassi, c’è stata un’importante riunione della NATO, durante la quale i 32 paesi membri hanno concordato un sostanziale aumento della spesa militare: dopo forti pressioni da parte degli Stati Uniti, si sono impegnati a raggiungere il 5 per cento del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) nei prossimi dieci anni (tutti tranne la Spagna, che nei giorni scorsi si era già detta non disposta ad accettare l’incremento di spesa). È più del doppio della soglia attualmente richiesta, pari al 2 per cento del PIL.

Le foto scattate in questi giorni mostrano i leader impegnati in conferenze stampa, pose di gruppo e discussioni più o meno formali. Hanno attirato l’attenzione soprattutto Trump e Mark Rutte, il segretario generale della NATO ed ex primo ministro dei Paesi Bassi. Rutte in particolar modo è apparso particolarmente soddisfatto (lui e Trump erano i principali sostenitori dell’aumento della spesa).

Di loro due, tra l’altro, si era parlato anche nei giorni scorsi per via di un messaggio particolarmente ruffiano che Rutte aveva inviato al presidente degli Stati Uniti, e che Trump aveva reso pubblico.