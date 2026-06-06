L’Ucraina ha compiuto un altro attacco coi droni nella zona di San Pietroburgo, in Russia, dove in questi giorni è in corso un evento internazionale a cui partecipano politici e imprenditori vicini alla Russia. Il governatore della regione di Leningrado, che circonda San Pietroburgo, dice che le forze russe hanno abbattuto almeno 140 droni. Il sindaco della città Alexander Beglov ha chiesto agli abitanti di rimanere al chiuso: è la prima volta che accade dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, nel febbraio del 2022. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti.

È la seconda volta in pochi giorni che San Pietroburgo viene attaccata da droni ucraini: mercoledì erano state colpite una base navale e alcune infrastrutture militari ed energetiche. Una colonna di fumo nero era stata visibile da diverse parti della città.