L’Iran ha risposto agli attacchi israeliani con più lanci di missili

Venerdì sera l’Iran ha risposto con più lanci missilistici agli attacchi israeliani che, tra giovedì e venerdì, avevano colpito vari siti del suo programma nucleare ed eliminato i più alti comandanti del suo apparato militare. I governi di entrambi i paesi hanno chiarito che non considerano gli attacchi conclusi.

In un giorno di attacchi reciproci, quelli israeliani hanno ucciso almeno 78 persone e ne hanno ferite 320. Quelli iraniani hanno un bilancio provvisorio, di una donna uccisa e di almeno una quarantina di feriti, che però non è aggiornato al terzo lancio, nelle prime ore di sabato.

La risposta iraniana è avvenuta in due fasi dopo che Ali Khamenei, che in quanto Guida suprema è la principale autorità politica e religiosa, ne aveva promessa una durissima. In mattinata l’Iran aveva lanciato un centinaio di droni, poi in serata oltre un centinaio di missili balistici, in tre lanci successivi (i primi due molto ravvicinati, il terzo più distanziato). La maggior parte è stata abbattuta dalla contraerea israeliana, anche se sono stati colpiti alcuni palazzi di Tel Aviv.

Israele si era preparato per tempo, dichiarando lo stato d’emergenza e ordinando alla popolazione di tenersi nei pressi dei rifugi antiaerei. L’operazione di Israele aveva due obiettivi: uno raggiunto e uno su cui non è ancora possibile fare valutazioni.

L’attacco ha distrutto la catena di comando militare iraniana, privando il regime dei suoi più alti ufficiali proprio mentre era sotto attacco. Sono stati uccisi il capo dei Guardiani della rivoluzione (Hossein Salami), quello dell’esercito regolare (Mohammad Bagheri) e pure quello del comando interforze che li coordina in caso di emergenza (Khatam al Anbiya).

Il New York Times, basandosi su fonti proprie, ha scritto che sarebbe stato ucciso anche il generale Esmail Qaani, ma la notizia non è stata confermata. Qaani è il successore di Qassem Suleimani (ucciso dagli Stati Uniti nel 2020) al comando delle forze Quds, l’unità d’élite per le missioni all’estero che coordina la rete di milizie islamiste alleate dell’Iran, enormemente indebolita da Israele.

Il secondo obiettivo erano i siti del programma nucleare e missilistico iraniano: da anni ritenuti dal governo israeliano una «minaccia esistenziale» alla propria sicurezza. Le operazioni israeliane, a cui hanno partecipato 200 caccia, ne hanno colpiti vari ma non si conosce con certezza l’estensione dei danni.

Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha confermato attacchi su tre siti. Di uno solo di questi, quello di Natanz, si sa che è stato distrutto l’impianto di arricchimento dell’uranio che si trova in superficie, ma non le sue strutture sotterranee. Sono ignote le conseguenze sugli altri, tra cui quello assai fortificato di Fordow, o se ce ne sono state.

