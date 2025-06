Una chiacchierata sulla musica, con Vasco Brondi

Con la scusa del concerto che Vasco Brondi farà al festival del Post Le Canzoni il 5 luglio, Luca Sofri – peraltro direttore editoriale del Post – ci ha fatto una chiacchierata: l’abbiamo chiamata Costellazioni, un podcast luminoso.

Hanno parlato, ovviamente, di musica, con tutto quello che implica. E quindi di cantare, di parlare e di stare in silenzio, di “aprire il laboratorio” e di “rompere la quarta parete”, del “calciomercato dei concerti” e del “tram che porta in giro le parole”, delle cose che Vasco Brondi ha fatto in passato e di cosa farà al concerto di Peccioli.

Hanno parlato anche di come un artista vive la musica oggi, quando tutto può essere istantaneamente salvato registrato e condiviso, e quindi della possibilità che un pezzo inedito, cantato in un concerto, venga immediatamente pubblicato dai presenti: un rischio, ma anche una possibilità, o semplicemente ormai un dato di fatto. E poi di tantissime altre cose che non possiamo anticipare tutte, vi tocca ascoltare il podcast.

Quello del 5 luglio sarà un “concerto elettrico con canzoni inedite” e si intitola Costellazioni e altre cose luminose. Riproporrà quanto già fatto a Milano qualche mese fa ma in modo diverso: perché Vasco Brondi ama le date uniche e i luoghi particolari, e andare a suonare nel borgo toscano di Peccioli è per lui un’esperienza in sé, diversa dai concerti nelle grandi città – senza nulla togliere alle grandi città.

Il festival Le Canzoni è nato dalla newsletter del Post che ha lo stesso nome, e sarà a Peccioli, in Toscana, il 4 e 5 luglio. Saranno due giorni di musica, con i concerti dei Waterboys e di Vasco Brondi, ma il programma prevede anche una rassegna stampa, una versione rock di Indagini e un appuntamento con il quartetto che al Post si occupa da anni di Sanremo e dell’Eurovision. Per i concerti ci sono ancora biglietti: le persone abbonate al Post trovano link e sconti dedicati nella loro area personale.

Chi vuole farsi un’idea può nel frattempo guardare il documentario diretto da Astrid Ardenti, prodotto da Tafano in collaborazione con Gibilterra & Finisterræ Cinema, che racconta il concerto con cui Vasco Brondi ha celebrato i dieci anni dell’album Costellazioni.

Costellazioni, un podcast luminoso è disponibile gratuitamente sull’app del Post e nelle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple music e Amazon music.