Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Eugenio Cau si chiede se è possibile disarmare Hamas; Giuseppe Luca Scaffidi spiega perché le collaborazioni tra rapper sono diventate un affare; e Alice De Luca racconta come il governo non vuole più che i richiedenti asilo imparino l’italiano.



Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta

È davvero possibile disarmare Hamas?

È previsto dalla “fase due” del piano per Gaza ma non è chiaro se il gruppo accetterà di farlo, né eventualmente come e quando

Nell’hip hop conviene essere in due

O anche di più: nell’industria dello streaming, le collaborazioni tra rapper sono diventate un affare

Il governo non vuole che i richiedenti asilo imparino l’italiano

Nei centri di accoglienza i corsi di lingua sono quasi spariti: così per i migranti è ancora più difficile integrarsi