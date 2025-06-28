È davvero possibile disarmare Hamas?
È previsto dalla “fase due” del piano per Gaza ma non è chiaro se il gruppo accetterà di farlo, né eventualmente come e quando
