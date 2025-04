Il programma delle Canzoni, a Peccioli

Come avevamo annunciato, l’appuntamento di luglio a Peccioli nato dalla newsletter del Post che si chiama Le Canzoni è diventato un festival e si aggiunge agli eventi che il Post crea come occasioni di vedersi con le persone abbonate o che lo seguono. Durante l’evento torinese sui podcast dello scorso weekend, Voices, abbiamo anticipato il programma che completa i due concerti dei Waterboys e di Vasco Brondi già annunciati (che si terranno all’Anfiteatro Fonte Mazzola), e oggi lo condividiamo pubblicamente, assieme al manifesto del festival disegnato da Alessandro Baronciani (a cui abbiamo immediatamente pensato dopo il bel lavoro che aveva fatto per Cose spiegate bene).

Per tutta la giornata di sabato 5 luglio, la mattina e il pomeriggio, racconteremo notizie e cose di musica e passeremo la giornata insieme a chi verrà per uno dei due concerti, o per entrambi. La giornata sarà aperta dalla tradizionale rassegna stampa “I giornali spiegati bene”, con Luca Sofri e Francesco Costa, e proseguirà con Stefano Nazzi in uno speciale racconto dal vivo di Indagini dedicato a Nancy Spungen, compagna di Sid Vicious, bassista della band dei Sex Pistols, e alle mai accertate responsabilità sulla sua morte.

Nel pomeriggio invece ci saranno due incontri già apprezzati l’anno passato, quando li avevamo aggiunti in corsa al programma: Luca Sofri, autore della newsletter “Le Canzoni”, racconterà una playlist preparata per l’occasione; e gli autori dei sempre più apprezzati podcast del Post sul festival di Sanremo e sull’Eurovision Song Contest – Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin, Stefano Vizio – commenteranno le edizioni di quest’anno, mostrandone accurate selezioni.

Gli incontri si svolgeranno quest’anno nel più capiente spazio della “Galleria dei Giganti”, a Peccioli, in Toscana, con ingresso gratuito e con priorità ai possessori del biglietto di uno dei due concerti serali, fino a esaurimento dei posti.

Il programma delle Canzoni è ospitato all’interno del festival 11Lune organizzato dalla fondazione Peccioliper.

Venerdì 4 luglio

Ore 21:30, Anfiteatro Fonte Mazzola

The Waterboys

Unica data italiana, biglietti qui.



Sabato 5 luglio

Ore 10, Galleria dei Giganti

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 12, Galleria dei Giganti

Indagini rock

Sid & Nancy

Con Stefano Nazzi

Ore 16:30, Galleria dei Giganti

Le canzoni live

“Volevo solo fare il deejay”

con Luca Sofri

Ore 18:30, Galleria dei Giganti

L’indiscutibile bellezza della musica discutibile

Con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio

Ore 21:30

Vasco Brondi – Le luci della centrale elettrica

Costellazioni e altre cose luminose

Un concerto elettrico con canzoni inedite, biglietti qui.