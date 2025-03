A Peccioli a luglio, con i Waterboys e Vasco Brondi

È diventata già una piccola tradizione, grazie alle soddisfazioni che ci ha dato nelle prime due occasioni e alla partecipazione e all’apprezzamento ricevuti: il Post torna a organizzare un weekend di concerti a Peccioli, in Toscana, e di incontri con le persone della redazione intorno alla musica ma non solo. È un’idea nata dalla newsletter Le Canzoni, curata da cinque anni dal tuttora direttore del Post Luca Sofri, e a cui sono ormai iscritte più di 40mila persone.

E quindi andiamo subito a dare le informazioni più attese da molte di loro – che hanno presentato diverse richieste e proposte rispondendo alla newsletter – sui due concerti del 2025: venerdì 4 luglio suoneranno i Waterboys, band britannica di longevi successi e culti che sta per pubblicare un nuovo disco e che farà un’unica data italiana nel proprio tour estivo, a Peccioli col Post. Sabato 5 luglio invece siamo riusciti a progettare con Vasco Brondi un concerto unico dedicato al Post, con i cinque musicisti della sua rock band, per suonare le canzoni del suo disco Costellazioni ma anche alcune canzoni nuove e inedite.

I biglietti sono in vendita da oggi qui per i Waterboys e qui per Vasco Brondi, al prezzo di 35 euro per ognuno dei due concerti, ma che si abbassa a 25 per gli abbonati e le abbonate del Post (che trovano il codice relativo nella loro area personale). Abbiamo voluto anche quest’anno contenere i prezzi il più possibile, progettando l’evento come un’occasione di vedersi e godere di un weekend di musica e incontri, gratificati dalle risposte che abbiamo avuto nelle due edizioni precedenti: il primo esperimento del 2023 con Glen Hansard e il raddoppio del 2024 con i Divine Comedy e i Deacon Blue, quando avevamo anche aggiunto una serie di incontri con le persone che sul Post più si occupano di musica (Luca Sofri, Matteo Bordone, Giulia Balducci, Stefano Vizio, Luca Misculin).

Anche quest’anno il programma del sabato sarà arricchito di altri incontri che comunicheremo nelle prossime settimane. E abbiamo deciso di estendere il nome della newsletter – Le Canzoni – a tutto questo piccolo festival, così smettiamo di chiamarlo genericamente “i concerti del Post”. Ma i protagonisti del weekend saranno in effetti i due concerti tra le colline dello spettacolare anfiteatro di Peccioli, e siamo molto soddisfatti di essere riusciti anche quest’anno ad avere le band che erano in cima alle nostre richieste e desideri. I Waterboys, rappresentati e guidati dall’inizio della loro storia da Mike Scott, hanno relazioni con tutte e due le regioni britanniche protagoniste dei concerti degli anni passati e di gran parte della storia del rock: Scozia e Irlanda. Non suonano in Italia da dieci anni, e siamo riusciti a mettere Peccioli nel lungo programma del loro tour di quest’anno.

A Vasco Brondi – che il Post ha già ospitato nei suoi eventi pubblici con interventi più acustici – abbiamo chiesto invece di pensare insieme a un concerto rock dopo il successo della sua serata speciale a Milano dello scorso dicembre, dedicata al decennale del disco Costellazioni. Ne è uscita l’idea di un “concerto elettrico con canzoni inedite” intitolato Costellazioni e altre cose luminose.

E poi sarà luglio, saremo in un bel posto, ci vedremo assieme, e parleremo di musica e di news e di altro ancora. Bello, no?

venerdì 4 luglio 2025

sabato 5 luglio 2025

Altre informazioni pratiche