Le foto di Glen Hansard a Peccioli

Sabato 1° luglio, a Peccioli, in Toscana, c’è stato il concerto di Glen Hansard che il Post ha organizzato a partire dalla newsletter Le Canzoni e in collaborazione con il festival Undici Lune e Barley Arts. Hansard, cantautore irlandese noto tra le altre cose per aver vinto un Oscar per la miglior canzone nel 2007, ha suonato per oltre due ore all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, davanti a 1.800 persone, il tutto esaurito per quello spazio spettacolare: per lo più abbonate e abbonati del Post che avevano potuto comprare i biglietti a prezzo ridotto, ma anche molti suoi fan arrivati da diverse parti d’Italia. Tutto ha funzionato a meraviglia, e chi c’era è stato entusiasta e grato, complice la capacità di Hansard e della sua band di appassionare anche chi li vedeva per la prima volta. E quindi restituiamo la gratitudine, a tutte le persone che sono venute e a chi ha permesso che il Post potesse impegnarsi anche in questo nuovo progetto: abbonate e abbonati, la fondazione Peccioliper (che organizza Undici Lune) e Barley Arts. Ci riproveremo. Qui intanto abbiamo raccolto un po’ di foto della serata, per chi era lì e per chi non c’era e magari vorrà esserci la prossima volta.