Dai concerti del Post

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, a Peccioli, in provincia di Pisa, ci sono stati i due nuovi concerti organizzati dal Post insieme alla Fondazione Peccioli per l’Arte, all’interno del festival 11Lune. Hanno suonato i Divine Comedy, venerdì, e i Deacon Blue, sabato, e c’erano tante persone: abbonate e abbonati del Post – che avevano potuto comprare i biglietti a prezzo scontato – e molti fan delle due band, che in Italia non si vedono spesso e che non è facile vedere in un posto scenografico come l’anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Quando hanno detto «è il posto più bello dove abbiamo mai suonato», ci abbiamo creduto.