Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Su come si esce dalla Striscia di Gaza, su Ferrovie dello Stato che vuole prendersi l'Europa e su un pregiato zafferano indiano, minacciato dai porcospini

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Antonella Serrecchia spiega come si fa a uscire dalla Striscia di Gaza; Isaia Invernizzi racconta come Ferrovie dello Stato voglia prendersi l’Europa; e Valerio Clari parla dello zafferano più prezioso dell’India, che è minacciato dai porcospini.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Come si fa a uscire dalla Striscia di Gaza
Non è mai stato facile, e in questi due anni di guerra è diventato quasi impossibile

Ferrovie dello Stato vuole prendersi l’Europa
Ha un piano per collegare le città principali del continente e diventare la compagnia più ricca: anzi, ha già cominciato

Lo zafferano più prezioso dell’India è minacciato dai porcospini
Mangiano i bulbi nelle piantagioni del Kashmir, dove si coltiva la varietà migliore e più costosa

