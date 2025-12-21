Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Caricamento player

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Emanuele Menietti parla della crisi del mercato globale della RAM; Alice De Luca spiega perché, per spostarsi in Italia durante le feste di Natale, a volte conviene fare scalo all’estero; e Rodolfo Toè racconta dell’ultima volta in cui gli Stati Uniti deposero un governo in America Latina.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Sta finendo la RAM

La domanda da parte del settore delle AI sta gonfiando i prezzi di un componente fondamentale anche per PC e smartphone

Com’è che per andare da Milano a Palermo a volte conviene passare da Cracovia

Succede nei periodi di grandi spostamenti: dipende dalle regole del mercato e da come funziona in particolare il settore aereo

L’ultima volta che gli Stati Uniti deposero un governo in America Latina

Nel 1989 invasero Panama dopo anni di ostilità crescenti, per rimuovere un dittatore: vi ricorda qualcosa?