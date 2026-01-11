Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Caricamento player

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Daniele Raineri racconta come gli Stati Uniti hanno preso Nicolás Maduro, Giuseppe Luca Scaffidi i Pink Floyd di Syd Barrett, e Alice De Luca spiega come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Come gli Stati Uniti hanno preso Maduro

Con mesi di esercitazioni, un’unità speciale molto riservata dell’esercito, una certa complicità in Venezuela e una notte di luna senza nuvole

Gli altri Pink Floyd

Quelli psichedelici, caotici e sperimentali del fondatore Syd Barrett, che oggi avrebbe compiuto ottant’anni

Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia

Nelle discoteche le regole sono più severe che nei bar, ma le candele pirotecniche dell’incendio di Crans-Montana non sono vietate