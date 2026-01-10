Gli altri Pink Floyd
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Quelli psichedelici, caotici e sperimentali del fondatore Syd Barrett, che oggi avrebbe compiuto ottant’anni
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
Come gli Stati Uniti hanno preso Maduro
11 gen 2026 - 19 min
Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia
11 gen 2026 - 7 min
Come si negozia un accordo fra uno stato e un gruppo terrorista
4 gen 2026 - 9 min
Il rapporto tra anziani e smartphone è ancora poco studiato
4 gen 2026 - 6 min
Una lunga giornata in edicola
4 gen 2026 - 11 min