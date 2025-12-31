Il 2025 visto da Globo

Da quando esiste Globo, il podcast di interviste di esteri del Post, l’ultima puntata dell’anno è sempre dedicata a com’è andata a finire. Molto spesso, quando l’attenzione attorno a una notizia svanisce, si rischia di perderla di vista. Come sono andate le trattative politiche dopo un’elezione? Quali sono state le conseguenze di una protesta? Cos’è successo dopo un cessate il fuoco? Sul Post cerchiamo costantemente di tenervi aggiornati sulle storie importanti, anche dopo che l’attenzione generale si è ridotta. Almeno una volta all’anno lo facciamo anche a Globo.

Per la puntata del 31 dicembre abbiamo richiamato alcuni degli ospiti di Globo del 2025, e abbiamo chiesto loro di darci aggiornamenti, novità, analisi, tendenze sulle storie che avevamo raccontato nella loro puntata. L’idea è di tirare le somme di questo 2025, e di cercare di capire come sarà il 2026. La puntata di Capodanno di Globo si può ascoltare cliccando su questo link ed è riservata alle persone abbonate. Parliamo di Corea del Sud, Turchia, Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Venezuela, Ucraina, Russia, Cina, Stati Uniti.

Quest’anno poi c’è un’altra novità. Abbiamo preparato una mappa del mondo con tutte le puntate di Globo del 2025, localizzate in base al luogo di cui si occupa la puntata. Cliccando sulle puntine si trovano il titolo della puntata, l’ospite e il link per ascoltarla, se siete abbonati.

Questo è un altro modo per tirare le fila dell’anno appena trascorso, scoprire quali sono state le zone del mondo che hanno avuto più o meno attenzione (è facile da immaginare), e per capire se magari avete qualche puntata da recuperare, in questi ultimi giorni di feste. È anche un modo per ringraziare tutte le persone che ascoltano Globo, e che con il loro abbonamento rendono possibili il podcast e tutto il progetto del Post. Buon 2026.