NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Com’è andata a finire nel 2025, con gli ospiti di Globo

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Questa è la puntata speciale di fine anno di Globo, in cui raccontiamo come sono andate a finire alcune delle storie di Globo del 2025. Per farlo, siamo tornati a sentire alcuni degli ospiti di quest’anno. In questa puntata ci sono: Giorgio Monti su Gaza, Anna Momigliano su Israele, Giulia Pompili sulla Corea del Sud, Luciano Pollichieni sulla Repubblica Democratica del Congo, Alicia García Herrero sulla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, Filippo Cicciù sulla Turchia, Stefano Pozzebon sul Venezuela, Anna Zafesova su Ucraina e Russia.

Le loro puntate sono:

Fare il medico a Gaza, con Giorgio Monti Come Israele è diventato così, con Anna Momigliano Cosa diavolo è successo in Corea del Sud, con Giulia Pompili Il ritorno della guerra in Congo, con Luciano Pollichieni Stati Uniti e Cina «fino alla fine», con Alicia García Herrero Turchia – Imamoglu = ?, con Filippo Cicciù La crudeltà è il punto delle politiche migratorie di Trump, con Stefano Pozzebon Ballare il valzer di Putin, con Anna Zafesova

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Natale in Islanda, con Leonardo Piccione

Natale in Islanda, con Leonardo Piccione

24 dic 2025 - 57 min
Il trauma che spiega la Cina, con Tania Branigan (italiano)

Il trauma che spiega la Cina, con Tania Branigan (italiano)

17 dic 2025 - 47 min
The trauma that shaped China, with Tania Branigan (original English version)

The trauma that shaped China, with Tania Branigan (original English version)

17 dic 2025 - 51 min
Se Putin ti vuole morto, con Bill Browder (versione italiana)

Se Putin ti vuole morto, con Bill Browder (versione italiana)

10 dic 2025 - 46 min
When Putin Wants You Dead, with Bill Browder (original English version)

When Putin Wants You Dead, with Bill Browder (original English version)

10 dic 2025 - 47 min