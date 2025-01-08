NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ballare il valzer di Putin, con Anna Zafesova

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, il vertice internazionale improvvisato alla Casa Bianca, e le lunghe discussioni sul futuro della guerra in Ucraina: chi ha ottenuto cosa in questi ultimi giorni di diplomazia frenetica? Con Anna Zafesova, giornalista della Stampa esperta di spazio ex sovietico.

I consigli di Anna Zafesova

“La Russia contro la modernità” di Alexander Etkind
“Storia dell’Ucraina” di Yaroslav Hrytsak
Il canale YouTube dell’associazione culturale Boristene 

Sul Post
La guerra in Ucraina oggi, spiegata con le mappe 
L’incontro in Alaska è andato benissimo per Putin 
Cronaca di una giornata movimentata alla Casa Bianca

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

A Life in Travel Writing, with Erika Fatland (original English version)

A Life in Travel Writing, with Erika Fatland (original English version)

20 ago 2025 - 46 min
Vivere scrivendo di viaggi, con Erika Fatland

Vivere scrivendo di viaggi, con Erika Fatland

20 ago 2025 - 43 min
Siamo turisti o viaggiatori?, con Marco Aime

Siamo turisti o viaggiatori?, con Marco Aime

13 ago 2025 - 48 min
Il giro del mondo a piedi, con Pieroad

Il giro del mondo a piedi, con Pieroad

6 ago 2025 - 48 min
La crudeltà è il punto delle politiche migratorie di Trump, con Stefano Pozzebon

La crudeltà è il punto delle politiche migratorie di Trump, con Stefano Pozzebon

30 lug 2025 - 55 min