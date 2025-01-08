Ballare il valzer di Putin, con Anna Zafesova
L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, il vertice internazionale improvvisato alla Casa Bianca, e le lunghe discussioni sul futuro della guerra in Ucraina: chi ha ottenuto cosa in questi ultimi giorni di diplomazia frenetica? Con Anna Zafesova, giornalista della Stampa esperta di spazio ex sovietico.
I consigli di Anna Zafesova
– “La Russia contro la modernità” di Alexander Etkind
– “Storia dell’Ucraina” di Yaroslav Hrytsak
– Il canale YouTube dell’associazione culturale Boristene
Sul Post
– La guerra in Ucraina oggi, spiegata con le mappe
– L’incontro in Alaska è andato benissimo per Putin
– Cronaca di una giornata movimentata alla Casa Bianca
