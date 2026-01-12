Un nuovo podcast del Post, su come cambia il modo di fare figli

Oggi, lunedì 12 gennaio, esce Generazione, un podcast del Post su come sta cambiando una cosa antichissima come fare figli e fare figlie. A causa dell’aumento dell’infertilità e dell’evoluzione delle famiglie, per diventare genitori si fa e si farà sempre più ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, quelle che permettono di riprodursi a chi non può o non riesce a farlo in maniera spontanea. E che stanno trasformando una delle istituzioni sociali fondamentali, la famiglia.

Parleremo di come questi cambiamenti riguardano aspetti che vanno ben oltre la riproduzione, come i diritti, l’autodeterminazione, il potere, il consenso e l’identità. Lo faremo attraverso le storie di chi sceglie di diventare genitore, sia in Italia che fuori, e interviste con esperti che ci aiutano a capirle: si parlerà di coppie che cercano donatori di seme su Facebook, di donatori seriali, dell’esistenza o meno di un diritto a conoscere le proprie origini genetiche, di gravidanza per altre persone, e di gravidanze portate avanti da uomini trans. Generazione uscirà in sette puntate ogni lunedì a partire da oggi.

Ascolta qui la prima puntata, sulle donazioni di sperma online in Italia

Ascolta qui la seconda puntata, sulla storia del più famoso donatore seriale

Le prime due puntate, già disponibili sull’app del Post e su tutte le piattaforme di podcast, parlano di gruppi Facebook e siti online in cui ci sono uomini che si propongono per donare il proprio sperma: alcuni lo fanno in maniera seriale, generando decine di bambini e bambine, e in casi limite centinaia. Succede in tutto il mondo, anche in Italia, e sviluppare norme efficaci per il settore è difficile. Ai canali non regolamentati per la donazione di gameti maschili si rivolgono persone che non possono, o non riescono, ad accedere a quelli regolamentati: o per via dei divieti in vigore, o per via delle lunghe liste d’attesa e dei costi alti.

Nei primi due episodi di Generazione abbiamo parlato con due uomini che donano online, con due donne che hanno avuto figli usando il loro sperma, con il più famoso donatore seriale e con una donna che ha scoperto che sua figlia aveva centinaia di quelli che chiameremmo fratellastri e sorellastre.

Generazione è stato scritto da Alessandra Pellegrini De Luca, giornalista del Post che si occupa dei diritti che riguardano la nostra vita – sia all’inizio che alla fine – e delle scelte che facciamo sul nostro corpo. Puoi ascoltare Generazione sul sito o sull’app del Post, su Spotify o su Apple Podcasts. Se vuoi, puoi attivare le notifiche per ricevere un avviso quando esce una nuova puntata.