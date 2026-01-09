Ep. 2 – Sibling cap

Jonathan Jacob Meijer è un uomo olandese di 44 anni a cui nel 2023 un tribunale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha vietato di continuare a donare il proprio sperma. Meijer è stato accusato di averlo donato in maniera seriale, dal 2007 in poi, sia in centri per la procreazione assistita che online, contribuendo a far nascere almeno 550 persone in diversi paesi europei.

Nella seconda puntata di Generazione abbiamo parlato con lui, con una donna che ha scoperto che sua figlia aveva centinaia di quelli che chiameremo fratellastri e sorellastre, e con esperti e professionisti che ci hanno aiutato a tracciare le dimensioni di un fenomeno ancora sommerso, quello dei donatori seriali. Uomini che, per qualche ragione, provano soddisfazione nell’inseminare quante più donne possibili, e nel far nascere quante più persone possibili, con cui spesso non intendono avere nessun contatto. Possono essere diverse decine e in casi limite anche centinaia. Ed è un problema.