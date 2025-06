Il governo dei Paesi Bassi non ha più una maggioranza

Nei Paesi Bassi il governo non ha più la maggioranza in parlamento dopo che martedì mattina Geert Wilders, il principale leader di estrema destra del paese, ha annunciato il ritiro del suo Partito per la Libertà (PVV) dalla coalizione che sostiene il primo ministro Dick Schoof. Wilders ha motivato il ritiro spiegando che gli altri partiti della coalizione hanno posizioni troppo poco dure sulla migrazione, a suo dire: gli alleati non hanno condiviso le sue recenti proposte di sospendere completamente le domande di asilo nel paese, chiudere i centri d’accoglienza e rimpatriare i rifugiati siriani.

Nella camera bassa nederlandese ci sono 150 deputati: il governo di Schoof aveva una maggioranza di 86 seggi, ma senza i 37 del partito di Wilders gliene restano appena 51, inferiori alla maggioranza di 76.

Il PVV era stato il partito più votato alle elezioni del 2023. Il governo si era insediato lo scorso luglio, otto mesi dopo le elezioni, ed era sostenuto da una maggioranza molto variegata composta anche dai centristi di Nuovo Contratto Sociale (NSC), dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) dell’ex primo ministro Mark Rutte e dal Movimento dei contadini e dei cittadini (BBB), un partito populista e vicino alla destra nato da una serie di proteste nel 2019.

Gli altri partiti della coalizione hanno criticato la mossa di Wilders, definendola «incomprensibile» e accusandolo di essere «irresponsabile». Per il momento sia la leader di NSC, Nicolien van Vroonhoven, sia quella di BBB, Caroline van der Plas, hanno detto di ritenere possibile un governo di minoranza come alternativa alle elezioni anticipate.

Wilders aveva presentato le nuove richieste sulla migrazione in un piano di 10 punti. Gli alleati li avevano giudicati eccessivi e non volevano ridiscutere il programma di governo già concordato. Wilders aveva invece insistito, presentando una specie di ultimatum lunedì sera durante un incontro tra i leader della coalizione. Il governo di Schoof aveva già rischiato di cadere lo scorso novembre quando la sottosegretaria alle Finanze, Nora Achahbar di NSC, si era dimessa per protesta alle frasi razziste dette durante il Consiglio dei ministri nederlandese.

