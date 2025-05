I soldati israeliani hanno sparato dei colpi di avvertimento contro una delegazione diplomatica a Jenin, in Cisgiordania

I soldati israeliani hanno sparato dei colpi di avvertimento contro un gruppo di diplomatici di diversi paesi che stava visitando il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, per cacciarli dalla zona. Il gruppo si stava avvicinando a un posto di blocco dell’esercito israeliano, che controlla militarmente diverse parti della Cisgiordania, e stava facendo delle riprese. Nessuno è stato ferito. Nella delegazione c’era anche il vice console italiano a Gerusalemme, Alessandro Tutino. L’esercito israeliano ha detto che la delegazione si era allontanata dal percorso concordato ed era andata in una zona in cui non era autorizzata ad andare.

La Cisgiordania è un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi, ma che da decenni è in gran parte occupata militarmente in maniera illegale da Israele, e in misura limitata è governata dall’Autorità nazionale palestinese (ANP), un organo con competenze ridotte, fortemente osteggiato da Israele e molto impopolare presso la popolazione palestinese. Jenin fa parte delle zone amministrate dall’ANP, ma l’esercito israeliano lo sorveglia strettamente e conduce periodicamente vaste operazioni al suo interno.