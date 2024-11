Diverse persone sono state uccise da un bombardamento israeliano a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza

Domenica mattina presto Israele ha bombardato un palazzo nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Non sono ancora disponibili stime ufficiali sul numero di persone uccise, ma secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA sarebbero 32. Reuters scrive che secondo i residenti del posto nel palazzo c’era almeno una trentina di persone. I servizi di emergenza della Striscia di Gaza hanno detto che non hanno potuto raggiungere la zona a causa di una violenta operazione militare israeliana a Jabalia e nelle città vicine in corso da circa un mese.

