Sui dazi Elon Musk non è d’accordo con Trump

Sabato il miliardario Elon Musk ha detto di sperare che in futuro si arriverà a una «situazione di zero dazi» e a una «zona di libero scambio» fra Europa e Stati Uniti, prendendo di fatto le distanze dagli enormi dazi nei confronti di tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, annunciati mercoledì dal presidente statunitense Donald Trump: tra questi c’è anche l’intera Unione Europea, a cui saranno imposti dazi del 20 per cento a partire dal 9 aprile. Musk l’ha detto mentre veniva intervistato da remoto da Matteo Salvini durante il congresso della Lega, che si sta svolgendo questo fine settimana a Firenze.

La domanda comincia al minuto 10:55

Elon Musk è uno dei più stretti e leali collaboratori di Trump e nonostante non abbia direttamente criticato la politica dei dazi, i toni della sua risposta sono stati molto diversi rispetto a quelli tenuti negli ultimi mesi: nell’ultimo anno Musk ha sempre sostenuto e lodato pubblicamente tutte le proposte e le misure attuate da Trump e dalla sua amministrazione. Mercoledì invece non era presente all’evento in cui Trump aveva annunciato i dazi e negli ultimi giorni non ha quasi commentato la misura su X, il social che possiede e su cui pubblica decine di tweet al giorno.

Oltre a far parte dell’amministrazione di Trump come capo del dipartimento per l’Efficienza del governo (DOGE), Elon Musk è amministratore delegato di diverse aziende, fra cui le più importanti sono Tesla e SpaceX, che come moltissime altre sono state colpite dall’annuncio dei dazi e continueranno a esserlo quando entreranno in vigore. Oltre alle grosse perdite in borsa, Tesla produce e vende i suoi veicoli elettrici in molti paesi che non sono gli Stati Uniti, fra cui diversi stati membri dell’Unione Europea. Sia SpaceX che Tesla inoltre si procurano molti componenti e materiali necessari per i loro prodotti dall’estero: SpaceX per esempio fa affidamento su fornitori che hanno sedi a Taiwan, in Vietnam e in Thailandia, su cui il governo statunitense ha imposto rispettivamente dei dazi del 32, 46 e 36 per cento.

I dazi annunciati da Trump, tra i più alti della storia recente e molto problematici, sono stati ampiamente criticati negli ultimi giorni da moltissimi leader internazionali, imprenditori ed economisti. Giovedì hanno fatto crollare le borse, fra cui in particolare quella statunitense che ha avuto la sua giornata peggiore dalla primavera del 2020. Molti ne hanno parlato come la possibile causa di una futura recessione globale, a partire da un probabile rallentamento della crescita economica degli Stati Uniti, cosa che Trump ha fortemente smentito.

