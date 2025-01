Il possibile accordo del governo italiano con Space X per proteggere le proprie comunicazioni

Il governo italiano sta discutendo con Space X, una delle aziende di Elon Musk, un accordo per avere un sistema di sicurezza per le telecomunicazioni utilizzate dal governo stesso, in quello che sarebbe il più esteso progetto di questo tipo in Europa: lo hanno detto alcune fonti a conoscenza dei fatti a Bloomberg, specificando che non c’è ancora nulla di definito e che le discussioni sono ancora in corso.

Sempre secondo le fonti di Bloomberg, che hanno chiesto di non essere identificate per via della riservatezza delle discussioni, il possibile accordo prevedrebbe un contratto di cinque anni tra il governo e Space X, e avrebbe un valore di 1,5 miliardi di euro.

Nello specifico l’accordo prevedrebbe la fornitura di un sistema di crittografia di alto livello per i servizi telefonici e internet utilizzati dal governo italiano: cioè, in altre parole, un sistema per proteggere e rendere inaccessibili i contenuti delle comunicazioni governative a chi non è autorizzato a conoscerli. Space X fornirebbe questo servizio al governo attraverso il proprio sistema satellitare Starlink.

Il piano prevederebbe inoltre la fornitura di una serie di servizi di comunicazione per le forze armate italiane e l’introduzione in Italia dei servizi satellitari “direct-to-cell”, sempre forniti da Starlink: sono satelliti particolarmente potenti che consentono l’accesso a internet anche da punti del pianeta in cui i tradizionali operatori non funzionano: secondo le fonti di Bloomberg l’accordo prevede l’accesso a questo tipo di connessione in casi di emergenze, come attacchi terroristici o disastri naturali.

Secondo Bloomberg le trattative sono in fase piuttosto avanzata: il possibile accordo sarebbe già stato approvato dai servizi segreti italiani e dal ministero della Difesa. Le discussioni per un accordo di questo tipo erano iniziate nel 2023, ma recentemente erano entrate in una fase di stallo: le trattative sono riprese e sono avanzate dopo la visita a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Donald Trump, nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida.

Trump, Repubblicano, ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi dello scorso novembre contro il presidente uscente Democratico Joe Biden, e si insedierà come nuovo presidente a fine mese. Tra Meloni e Trump c’è da sempre molta sintonia politica, e Musk è da tempo molto vicino a Trump: lo ha apertamente sostenuto alle elezioni, investendo decine di milioni di dollari nella sua campagna elettorale, e Trump ha detto che Musk avrà anche un ruolo nel suo prossimo governo, come capo di un nuovo ente con compiti di consulenza riguardo alla riduzione delle spese delle agenzie federali.

Negli ultimi anni Space X ha stretto accordi con vari paesi del mondo per fornire servizi attraverso il sistema satellitare Starlink: attualmente serve oltre un centinaio di paesi e territori, in ambiti che vanno dall’utilizzo delle comunicazioni domestiche alla logistica e alla difesa, in quella che molti considerano una forma di concorrenza sleale ai servizi di comunicazione locali.

L’Italia è già tra i paesi a cui Starlink vende forniture per le telecomunicazioni. Space X si è già scontrata con Telecom Italia, con Elon Musk che l’ha accusata di ostacolare l’introduzione dei suoi servizi nel paese.

Bloomberg fa notare che l’Italia avrebbe avuto alcune alternative a Space X per il tipo di servizi di sicurezza contenuti nell’accordo in discussione, come la società di costellazione satellitare IRIS², dell’Unione Europea, o anche la costruzione di un proprio sistema satellitare in grado di fornire lo stesso servizio: in entrambi i casi, però, il costo del progetto avrebbe superato i 10 miliardi di euro.