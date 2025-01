La visita a sorpresa di Meloni nella villa di Trump in Florida

Nella notte tra sabato e domenica la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha fatto una visita a sorpresa alla villa di Donald Trump in Florida, Mar-a-Lago. La visita è stata informale e non annunciata al pubblico: Meloni, ha scritto il New York Times, «è apparsa nella grande sala da ballo» della villa verso le 19:30 ora locale, dopo essere atterrata poco prima all’aeroporto di Palm Beach.

Meloni è da tempo molto vicina al presidente eletto Trump, ed è una delle poche leader internazionali a essere stata accolta a Mar-a-Lago in questi mesi dopo le elezioni presidenziali. Il momento per Meloni è piuttosto notevole anche perché tra pochi giorni, tra il 9 e il 12 gennaio, Joe Biden farà la sua ultima visita di stato da presidente proprio in Italia e al Vaticano.

La villa di Mar-a-Lago, in attesa dell’ingresso di Trump alla Casa Bianca, è la residenza del presidente eletto e la base delle sue operazioni politiche. Secondo i giornalisti presenti, Trump ha detto che Meloni «è una donna fantastica» e ha aggiunto che «ha davvero preso d’assalto l’Europa, e chiunque altro».

Meloni ha cenato assieme a Trump e ad altre persone della sua futura amministrazione, tra cui il prossimo segretario di Stato Marco Rubio e il prossimo consigliere per la Sicurezza nazionale Scott Bessent. C’era anche l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, più alcuni imprenditori. Non era presente invece Elon Musk, il miliardario vicino a Trump, con cui Meloni ha un rapporto piuttosto stretto.

Dopo la cena, Meloni e Trump hanno visto la proiezione di un documentario intitolato The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice, che parla di come il sistema giudiziario americano avrebbe preso di mira gli alleati di Trump dopo le elezioni del 2020. John Eastman era l’avvocato di Trump.

Non è chiaro di cosa abbiano parlato Trump e Meloni. Secondo il New York Times, uno dei temi è stato la liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala, incarcerata in Iran. Poco dopo le 23 Meloni è ripartita verso l’Italia.