Donald Trump ha scelto l’investitore Scott Bessent come segretario al Tesoro

Venerdì Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, ha scelto l’investitore Scott Bessent come nuovo segretario al Tesoro, ruolo che corrisponde più o meno al ministro dell’Economia. La nomina dovrà essere confermata dal Senato. Bessent ha 62 anni ed è il fondatore di Key Square Group, un importante hedge fund (sono fondi che investono nel mercato per conto di un limitato numero di investitori privati o istituzionali) statunitense.

Nell’ultimo anno Bessent è stato spesso descritto come il principale consigliere economico di Trump: è favorevole ai tagli al welfare, alla deregolamentazione dell’economia, all’aumento della produzione energetica nazionale e all’applicazione di dazi sulle merci straniere in vendita negli Stati Uniti. Diversi media statunitensi hanno fatto notare che un elemento del passato professionale di Bessent potrebbe indisporre una parte dell’elettorato Repubblicano: negli anni Novanta lavorò per il Soros Fund Management, la società di investimento fondata da George Soros, il celebre miliardario e filantropo di origine ebrea ungherese al centro di molte teorie del complotto da parte di conservatori ed estremisti negli Stati Uniti e in Europa.

Venerdì Trump ha scelto anche le persone che guideranno la Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le due più importanti agenzie sanitarie statunitensi. Saranno rispettivamente il chirurgo Marty Makary e l’ex deputato Repubblicano Dave Weldon, che durante la pandemia fecero parlare di sé per la loro contrarietà all’obbligo vaccinale.

