Matera è senz’acqua

Nel comune di Matera, in Basilicata, manca l’acqua: domenica infatti l’erogazione è stata sospesa a causa di un guasto a una condotta in contrada Trasano, a est del centro storico. Al momento sono in corso i lavori di riparazione: nel frattempo il comune ha attivato un piano di emergenza per garantire l’approvvigionamento minimo. Il commissario straordinario per l’emergenza, Raffaele Ruperto, ha fatto sapere che lunedì 14 aprile le scuole di ogni ordine e grado nel comune resteranno chiuse.

L’erogazione di acqua corrente era già stata sospesa sabato sera in alcune località di Matera, tra cui Borgo Venusio e la zona industriale La Martella, rispettivamente a nord e a ovest del centro. Dalle 8 di domenica invece è stata sospesa in tutto il territorio del comune, creando disagi tra gli abitanti.

La società Acquedotto Lucano, che gestisce gli impianti, ha detto che sulla condotta in questione, in cemento, si erano aperte delle falle: ora è stata tagliata per essere sostituita con una nuova tubazione, ma i lavori per sistemare il guasto sono molto complessi. Intanto per gestire l’emergenza sono state attivate delle autobotti in diverse parti della città, compreso il piazzale del Municipio e quello davanti alla chiesa di San Paolo. Altre autobotti stanno servendo l’ospedale Madonna delle Grazie, il carcere della città e alcune RSA.

Non è chiaro quando sarà ripristinato il servizio. Domenica mattina il comune aveva detto che l’emergenza idrica non era ancora risolta, e che «una volta esaurite le scorte non avremo più acqua nei serbatoi perché non ci sarà alimentazione degli stessi».