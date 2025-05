Alle parlamentari in Portogallo gli exit poll danno primo il centrodestra

In Portogallo gli exit poll della tv pubblica RTP per le elezioni parlamentari danno al primo posto il centrodestra del primo ministro uscente, Luís Montenegro. Attribuiscono al suo partito Alleanza Democratica tra il 29 e il 34 per cento. Il Partito Socialista e quello di estrema destra Chega!, invece, se la giocano per il secondo posto: rispettivamente tra il 21 e il 26 per cento, e tra il 20 e il 24 per cento.

Per Chega! un secondo posto con queste percentuali sarebbe un risultato eccezionale: alle ultime elezioni, quelle europee, era arrivato terzo dimezzando i consensi rispetto al 18 per cento ottenuto nel 2024, alle precedenti elezioni parlamentari. Peraltro durante la campagna elettorale il suo leader André Ventura è stato ricoverato due volte in ospedale, per malori passeggeri.

In termini di seggi, se i numeri degli exit poll fossero confermati, il centrodestra aumenterebbe il suo numero di deputati al parlamento unicamerale, seppure senza arrivare alla maggioranza (di 116 su 230). Infatti gli exit poll attribuiscono ad Alleanza Democratica un massimo di 96 seggi, ai Socialisti di 63 e a Chega! di 61.

Come detto, erano elezioni anticipate. A marzo il governo di Montenegro era caduto a causa di un voto di sfiducia sostenuto dal Partito Socialista e da Chega!. L’opposizione lo aveva accusato di conflitto di interessi per il suo coinvolgimento in una società che aveva tra i propri clienti anche aziende che lavoravano col governo. Fino a quel momento i Socialisti avevano garantito la sopravvivenza del governo di minoranza, con una specie di appoggio esterno: le elezioni del marzo del 2024, infatti, erano state in sostanza un pareggio tra i due partiti maggiori.

In aggiornamento…

