Il leader di estrema destra portoghese André Ventura è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito male durante un evento elettorale

Giovedì in Portogallo il leader del principale partito di estrema destra Chega, André Ventura, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito male durante un evento della campagna elettorale a Odemira. Nei video pubblicati online si vede Ventura, che ha 42 anni, afferrarsi il petto e cercare di allentarsi la cravatta, prima di accasciarsi ed essere portato via. È il secondo episodio di questo tipo che colpisce Ventura negli ultimi giorni: domenica 18 maggio si terranno le elezioni legislative e Chega è terzo nei sondaggi, ma dopo questo secondo malore Ventura ha fatto sapere che non parteciperà agli ultimi eventi della campagna elettorale.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma ieri Ventura è stato ricoverato in un ospedale di Setúbal, vicino a Lisbona, dove è stato sottoposto a un esame per vedere se avesse delle lesioni alle arterie coronarie e se avesse avuto un infarto (una possibilità che è stata esclusa). In serata Ventura ha fatto sapere con un post sui suoi profili social che gli esami erano andati bene e stava per essere dimesso. Mercoledì l’ospedale di Faro, dove Ventura era stato ricoverato in seguito al primo malore, aveva detto che aveva avuto uno spasmo esofageo causato da reflusso gastrico e pressione alta.