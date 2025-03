Il voto di fiducia che quasi certamente farà cadere il governo portoghese

Martedì è previsto in Portogallo un voto di fiducia chiesto dal governo di minoranza del primo ministro Luís Montenegro, di centrodestra: è quasi certo che Montenegro lo perda, che il governo cada e che si vada a elezioni anticipate.

I due principali partiti all’opposizione, il Partito Socialista di centrosinistra e il partito di estrema destra Chega, hanno infatti già detto che voteranno contro la mozione: possono contare su 128 seggi del parlamento monocamerale portoghese su 230 totali. La coalizione di governo di centrodestra Alleanza Democratica, formata dal Partito Socialdemocratico di Montenegro e dal Partito Popolare, controlla invece 80 seggi.

Montenegro ha convocato il voto perché per settimane era accusato dalle opposizioni di conflitto di interessi. Nel 2021 aveva infatti fondato una società di consulenza per la protezione dei dati e l’anno successivo, quando era diventato leader del partito Socialdemocratico, ne aveva trasferito la proprietà a moglie e figli. L’opposizione sostiene che la società, chiamata Spinumviva, abbia stipulato dei contratti con aziende private che hanno avvantaggiato o sono state agevolate da Montenegro (Montenegro è primo ministro dal 2024). Le accuse si concentrano in particolare su una catena di hotel e casino portoghese, Solverde, che ha recentemente ottenuto dal governo un’importante concessione per il gioco d’azzardo.

A fine febbraio il settimanale Expresso aveva pubblicato un’inchiesta secondo cui il gruppo avrebbe pagato a Spinumviva una quota mensile di 4.500 euro da luglio del 2021 per «servizi di conformità specializzati e la definizione di procedure nel campo della protezione dei dati personali». Montenegro stesso era stato un avvocato di Solverde tra il 2018 e il 2022 e in particolare aveva rappresentato il gruppo nelle trattative con lo Stato per fargli mantenere le concessioni sui casino a Espinho e nella regione meridionale dell’Algarve.

Montenegro nega tutte le accuse, e la procura sta ancora valutando se aprire un’indagine formale. Ha però aggiunto che sia diventato impossibile continuare a governare in questa situazione, anche perché nel frattempo ha perso l’appoggio esterno del Partito Socialista, che gli garantiva l’approvazione di leggi in parlamento nonostante lui guidi un governo di minoranza. Per questo ha indetto il voto di fiducia. Nelle scorse settimane sia Chega che il Partito Comunista avevano presentato delle mozioni di sfiducia che non erano passate per via dell’astensione del Partito Socialista, che però ora ha cambiato idea e chiede le elezioni anticipate.

Se la mozione di fiducia dovesse essere bocciata, come quasi sicuramente succederà, in Portogallo ci saranno nuove elezioni anticipate, le terze dal 2022. Potrebbero essere indette per maggio. Montenegro ha detto di volersi ricandidare.

Le ultime elezioni si erano tenute nel 2024 dopo le dimissioni dell’ex primo ministro António Costa nel novembre del 2023. Costa aveva scoperto di essere indagato per corruzione in un’inchiesta su presunte tangenti legate all’estrazione di litio in Portogallo. Poco dopo si era scoperto che Costa era stato coinvolto per un errore di trascrizione. Oggi Costa è presidente del Consiglio europeo, l’organo che riunisce i 27 capi di Stato o di governo dei paesi membri dell’Unione Europea.