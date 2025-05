Israele ha detto che consentirà l’ingresso di alcuni aiuti nella Striscia di Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che permetterà di nuovo l’ingresso di cibo nella Striscia di Gaza, dopo che il suo stesso governo lo aveva bloccato del tutto più di due mesi fa. La situazione nella Striscia è drammatica: l’ONU ha esaurito le scorte e i casi di denutrizione grave sono aumentati. Nel frattempo Israele sta espandendo le operazioni militari nell’area, con oltre 130 persone uccise solo tra sabato e domenica.

Netanyahu ha parlato di una «quantità di base di cibo», senza specificare in cosa o quanto consista, ma suggerendo che sarà piuttosto limitata. Il primo ministro ha sostenuto che l’esercito israeliano farà in modo che gli aiuti non finiscano ad Hamas, citando il pretesto con cui finora li aveva impediti e ostacolati nonostante la disastrosa situazione nella Striscia (e nonostante l’occupazione dell’esercito si sia estesa).

Gli aiuti adesso dovrebbero entrare secondo le modalità con cui arrivavano prima del blocco, probabilmente distribuiti dall’ONU e da ONG come World Central Kitchen. Intanto però il governo israeliano sta elaborando un piano diverso per l’ingresso degli aiuti, che dovrebbe essere gestito da organizzazioni private in un numero limitato di centri con un’alta presenza di soldati israeliani. Il piano, che sarà messo in atto una volta pronto definitivamente, forse fra poche settimane, è stato estremamente criticato: secondo quasi tutti gli osservatori internazionali è pericoloso e violerebbe le norme del diritto internazionale, in quanto potrebbe essere sfruttato da Israele per costringere la popolazione palestinese a spostarsi nel sud della Striscia di Gaza, uno degli obiettivi dichiarati della sua nuova offensiva.

È possibile che la decisione di Netanyahu abbia risentito delle recenti critiche di Donald Trump, che finora era stato molto vicino alle posizioni israeliane – delle critiche della comunità internazionale, intensissime, Netanyahu non si è mai curato granché.

