Israele sta espandendo la sua occupazione della Striscia di Gaza

Nella notte tra venerdì e sabato Israele ha attaccato diverse città lungo tutta la Striscia di Gaza: Gaza e Beit Lahia, a nord, Deir el Balah, al centro, e Rafah e Khan Yunis, a sud. Secondo fonti di Al Jazeera l’esercito israeliano ha ucciso almeno 13 persone palestinesi. Tra le altre cose l’esercito ha colpito persone che dormivano nelle loro tende nel campo per sfollati vicino all’ospedale Martiri di Al Aqsa, a Deir el Balah, uno dei pochi che ancora riescono a offrire un minimo di assistenza ai feriti. L’esercito israeliano ha anche detto di aver occupato diverse nuove «aree strategiche» nella Striscia.

Gli attacchi di questa notte sono stati compiuti dopo quelli molto intensi di giovedì e venerdì, in cui erano stati uccisi più di 200 palestinesi. Fanno parte della nuova operazione con cui Israele intende distruggere e invadere militarmente tutta la Striscia di Gaza, per occuparla a tempo indeterminato. Negli ultimi giorni Israele ha colpito ospedali, scuole, moschee e rifugi, e ha esteso anche le operazioni di terra con movimenti di uomini e carri armati.

Nei piani di Israele, la popolazione palestinese dovrebbe essere costretta per l’ennesima volta a spostarsi nella parte meridionale della Striscia, oppure andarsene definitivamente (anche se non è chiaro dove).

Che Israele volesse occupare militarmente la Striscia di Gaza era chiaro: sin dall’inizio dell’invasione, nell’ottobre del 2023, aveva occupato quella che aveva chiamato una “zona cuscinetto”, un’area lungo il confine che doveva servire, nelle intenzioni dichiarate dall’esercito, a proteggere Israele da eventuali attacchi. Quest’area inizialmente era larga circa 300 metri, ma nel corso della guerra si è espansa notevolmente, fino a inglobare alcune cittadine e raggiungere la periferia di due importanti città: Gaza, a nord, e Rafah, a sud.

A partire dallo scorso 18 marzo, con la fine del cessate il fuoco con Hamas, l’esercito ha significativamente aumentato l’occupazione, allargando la “zona cuscinetto” (un termine ormai improprio) e aumentando i territori sottoposti a ordine di evacuazione (quelli cioè che intima alla popolazione palestinese di lasciare, citando motivi di sicurezza e non offrendo quasi mai una valida alternativa). Lo scorso 5 maggio aveva poi ufficializzato i suoi intenti con un piano approvato all’unanimità dal gabinetto di sicurezza.

Intanto la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza ha raggiunto uno degli stadi peggiori dall’inizio della guerra. La protezione civile palestinese dice da giorni che l’intensità degli attacchi degli ultimi giorni non permette ai propri operatori di soccorrere le persone finite sotto le macerie. Da inizio marzo, poi, Israele ha bloccato l’ingresso di acqua potabile, cibo e medicine all’interno della Striscia, ed è diventato difficilissimo trovarle. Le principali organizzazioni che si occupano di fornire cibo nella Striscia, il World Food Programme dell’ONU e l’ong World Central Kitchen, dicono di aver finito le scorte.

La scorsa settimana gli Stati Uniti avevano presentato un piano per distribuire gli aiuti a Gaza deciso insieme a Israele, che però era stato molto contestato dalle Nazioni Unite e da diverse ong perché è incompleto e secondo molti inapplicabile. Prevede che la distribuzione riprenda attraverso organizzazioni private, con nuovi spostamenti di massa per la popolazione palestinese, le cui condizioni peggiorano di giorno in giorno.

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva commentato la situazione a Gaza dicendo: «Stiamo guardando Gaza. E ce ne occuperemo. Molte persone stanno morendo di fame. Stanno succedendo molte cose brutte»: sebbene non dica nulla di nuovo o concreto, era stata un’affermazione molto commentata perché era stata interpretata come parte di una serie di segnali di allontanamento che Trump sta lanciando al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a cui non sembra più disposto a dare sostegno incondizionato.

