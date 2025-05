Le foto di venerdì a Cannes

Venerdì al festival del cinema di Cannes è stato il giorno della presentazione di Eddington, il nuovo film del regista statunitense Ari Aster, famoso per Midsommar e Hereditary. È il suo primo film a essere presentato a Cannes e nel cast ci sono, tra gli altri, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. La trama è incentrata sulla pandemia da coronavirus, un evento che solitamente nei film compare poco. Sono stati presentati inoltre La Petite Dernière, dell’attrice e regista francese Hafsia Herzi, The Chronology of Water, esordio alla regia dell’attrice statunitense Kristen Stewart, e il documentario sulla vita del cantante Bono Stories of Surrender.

