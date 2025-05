Un missile partito dallo Yemen ha colpito un’area vicina all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele: ci sono dei feriti non gravi

Domenica mattina un missile balistico partito dallo Yemen ha colpito un’area molto vicina all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Tre persone sono state ferite in modo non grave. L’esercito israeliano ha confermato che i suoi sistemi non sono riusciti a intercettare il missile. Tutti i voli sono stati sospesi per circa un’ora, e sono ripresi regolarmente verso le 9:30.

Alcuni giornali israeliani scrivono che il missile è stato lanciato dagli Houthi, una milizia sciita sostenuta dall’Iran che da anni controlla una parte consistente dello Yemen, ostile a Israele.