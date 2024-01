Una coalizione guidata dagli Stati Uniti ha iniziato a bombardare i ribelli Houthi in Yemen

Caricamento player

Venerdì notte una coalizione di paesi guidata dagli Stati Uniti ha iniziato a bombardare diversi siti militari usati dai ribelli Houthi in Yemen, in risposta agli attacchi che gli stessi ribelli avevano compiuto nelle ultime settimane contro le navi cargo in transito nel mar Rosso. La notizia dei bombardamenti è stata confermata da fonti del governo americano a diversi giornali statunitensi: non è ancora chiara la dimensione degli attacchi, ma sembra che a essere stati colpiti finora siano centri logistici, sistemi di difesa aerea e depositi di armi. Secondo Politico, gli Stati Uniti starebbero compiendo gli attacchi con l’appoggio di Regno Unito, Australia, Canada, Paesi Bassi e Bahrein.

La decisione di avviare i bombardamenti è stata presa una settimana dopo che gli Stati Uniti e alcuni loro alleati avevano dato un ultimatum agli Houthi dicendo di fermare gli attacchi contro le navi cargo. I ribelli avevano iniziato ad attaccare le navi commerciali a partire da novembre, costringendo diverse aziende a sospendere il transito delle proprie merci attraverso il mar Rosso, deviando le navi che devono spostarsi tra il mar Mediterraneo e l’oceano Indiano e facendo circumnavigare loro l’Africa, una rotta più lunga di diverse migliaia di chilometri e che richiede fino a due settimane in più di viaggio. Le conseguenze finora sono state molto significative e hanno incluso un aumento dei prezzi di molti beni.

Gli Houthi sono un gruppo ribelle sostenuto dall’Iran e che ha visto nella guerra in corso a Gaza un’opportunità.

Da settimane gli Houthi sostengono di attaccare le navi commerciali come ritorsione per l’invasione israeliana di Gaza e per la guerra contro Hamas, gruppo che come gli Houthi è sostenuto dall’Iran. Finora l’amministrazione Biden era stata riluttante nell’attaccare i ribelli, nonostante le grosse conseguenze che stavano provocando ai commerci globali gli assalti contro le navi cargo. Si teme infatti che i bombardamenti contro gli Houthi possano estendere il conflitto in corso a Gaza in altre aree del Medio Oriente e aprire quindi nuovi fronti di guerra con i gruppi alleati dell’Iran nella regione, tra cui Hezbollah in Libano e le milizie sciite in Iraq.

– Leggi anche: L’Iran vuole combattere Israele senza combatterlo