L’attacco degli Stati Uniti contro obiettivi Houthi in Yemen

Gli Stati Uniti sabato hanno lanciato una vasta operazione militare in Yemen, contro decine di obiettivi degli Houthi, milizia sciita sostenuta dall’Iran che dal 2014 controlla una parte consistente nel paese. L’attacco, condotto con bombardamenti aerei e missili lanciati da navi da guerra, è stato annunciato nella serata di sabato dal presidente statunitense Donald Trump, con un post sul suo social Truth. Trump ha detto di voler utilizzare «un’enorme forza letale» fino a quando gli Houthi non cesseranno gli attacchi alla navi commerciali in transito fra l’oceano Indiano e il mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen.

Negli ultimi due anni gli Stati Uniti hanno condotto con la Gran Bretagna molti attacchi aerei simili su obiettivi Houthi, non riuscendo però a limitarne le capacità di condizionare una rotta importantissima per i commerci globali. L’attacco attualmente in corso avrebbe come obiettivi postazioni radar, difese antiaeree e strutture militari in grado di lanciare attacchi con missili e droni. Non è al momento possibile stimare l’impatto degli attacchi: media internazionali e post sui social network segnalano colonne di fumo visibili sulla città di Sana’a e sull’aeroporto. L’attacco su obiettivi di Sanaa è stato confermato anche dalla televisione yemenita Al Masirah TV, controllata dagli Houthi.

Secondo quanto riferito dal New York Times, che cita funzionari di governo statunitense, l’operazione militare potrebbe durare anche più giorni e mirerebbe a eliminare la gran parte dell’arsenale a disposizione della milizia, nascosto in depositi sotterranei che in passato i servizi segreti statunitensi non sono riusciti a localizzare con certezza.

Nel messaggio con cui annunciava gli attacchi Trump ha anche minacciato direttamente l’Iran: «Il sostegno ai terroristi Houthi deve finire immediatamente. Non minacciate il popolo americano o il suo presidente, altrimenti sarete ritenuti responsabili». A fine gennaio Trump aveva firmato un ordine esecutivo che ridefiniva le milizie Houthi una «organizzazione terroristica straniera». Qualche giorno fa le milizie Houthi avevano a loro volta minacciato di riprendere gli attacchi sulle navi «collegate a Israele» in risposta al blocco all’ingresso degli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza.

Gli Houthi combattono dal 2014 una guerra civile contro il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, e grazie al sostegno economico e di forniture militari provenienti dall’Iran controllano da tempo la capitale Sana’a e le aree più popolate del paese. La guerra ha causato la morte di più di 150mila persone e provocato uno dei peggiori disastri umanitari del mondo.

A partire dalla fine del 2023, dopo l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, gli Houthi hanno attaccato oltre cento navi, sia civili che militari, di passaggio fra l’oceano Indiano e il mar Rosso: hanno affondato due navi, ucciso quattro marinai e sequestrato un nave cargo, poi liberata a gennaio. Gli attacchi si sono interrotti in corrispondenza del cessate il fuoco fra Israele e Hamas.