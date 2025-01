Gli Houthi hanno liberato l’equipaggio di una nave che avevano sequestrato nel 2023

Gli Houthi, il gruppo politico e militare sostenuto dall’Iran che governa buona parte dello Yemen, hanno liberato l’equipaggio della Galaxy Leader, una nave cargo sequestrata a novembre del 2023 nel mar Rosso. L’equipaggio è composto da 25 persone di nazionalità bulgara, ucraina, filippina, messicana e romena, che mercoledì sono state consegnate al governo dell’Oman. Gli Houthi avevano detto di aver attaccato la nave in solidarietà con la popolazione palestinese dopo l’invasione israeliana della Striscia di Gaza. La liberazione dell’equipaggio invece segue di pochi giorni il cessate il fuoco nel territorio: non è chiaro se sia stata un’iniziativa spontanea degli Houthi o sia frutto di un negoziato.

Fra il 2023 e il 2024 gli Houthi avevano attaccato decine di navi di passaggio fra l’oceano Indiano e il mar Rosso al largo delle coste dello Yemen, su una rotta importantissima per i commerci globali. La Galaxy Star è l’unica nave che gli Houthi sono riusciti a sequestrare (le altre sono state colpite con missili o droni e hanno subito danni più o meno gravi). L’operazione con cui lo avevano fatto era stata ripresa in un video, poi molto circolato su Internet. La nave era stata in seguito portata nella città yemenita di Al Hodeidah e trasformata in un’attrazione turistica. La notizia della liberazione dell’equipaggio è stata data dal canale televisivo Al Masirah, controllato dagli Houthi.

