Israele ha effettuato un nuovo attacco aereo in Yemen

Giovedì Israele ha condotto un massiccio attacco aereo in Yemen, bombardando diversi luoghi identificati dall’esercito israeliano come «infrastrutture militari» degli Houthi, milizia sciita sostenuta dall’Iran che dal 2011 sta combattendo una sanguinosa guerra civile contro il governo centrale del paese. L’esercito israeliano aveva già bombardato lo Yemen una settimana fa, in risposta al lancio di un missile da parte degli Houthi verso Israele, che è stato intercettato dai sistemi di difesa israeliani.

Giovedì sono stati colpiti l’aeroporto internazionale della capitale Sana’a, le centrali elettriche di Hezyaz e Ras Kanatib e i porti di Hodeidah, Salif e Ras Kanatib sulla costa occidentale, che danno sul Mar Rosso. Secondo il canale televisivo yemenita Almasirah, controllato dagli Houthi, gli attacchi israeliani avrebbero causato almeno tre morti e 14 feriti.

Nell’attacco è stato coinvolto anche il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che si trovava all’aeroporto di Sana’a durante i bombardamenti. Ghebreyesus e i suoi colleghi sono rimasti illesi, ma non è chiaro quando potranno ripartire. Si trovavano in missione in Yemen per negoziare il rilascio di alcuni dipendenti delle Nazioni Unite e valutare la situazione sanitaria e umanitaria del paese.

L’attacco è terminato, ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele continuerà a bombardare lo Yemen fino a quando «non avremo completato l’opera».

Gli Houthi fanno parte del cosiddetto “asse della resistenza”, un insieme di milizie e gruppi armati attivi nei paesi del Medio Oriente che operano per conto dell’Iran o che hanno interessi in qualche modo allineati a quelli dell’Iran. Fanno parte di questo “asse” anche Hamas, che opera nella Striscia di Gaza, e il gruppo paramilitare libanese Hezbollah. Come aveva fatto in passato, nel suo discorso Netanyahu ha definito gli Houthi «una parte centrale dell’asse del terrore iraniano».