I Laburisti hanno vinto le elezioni in Australia

Il Partito Laburista del primo ministro Anthony Albanese ha vinto le elezioni parlamentari in Australia, che si sono svolte sabato 3 maggio (e sono già finite, per via del fuso orario). Albanese rimarrà quindi in carica per un altro mandato, ma non è ancora chiaro se riuscirà a formare un governo di maggioranza o se dovrà allearsi con altri partiti. Albanese è in carica dal 2022, quando il suo partito vinse le elezioni e riuscì a formare un governo di maggioranza, per la prima volta dal 2007.

Il leader dell’opposizione Peter Dutton, del Partito Liberale (di centrodestra), ha riconosciuto la sconfitta del suo patito. Per lui le cose stanno andando molto male, ed è possibile che non venga rieletto in parlamento: era candidato nel distretto di Dickson, vicino a Brisbane (sulla costa est), ma al momento è in vantaggio la candidata dei Laburisti, Ali France. Dutton era parlamentare per Dickson dal 2001.

Durante la campagna elettorale si era parlato soprattutto del presidente statunitense Donald Trump, come già successo in altre elezioni recenti. Nelle ultime settimane i consensi per i Laburisti erano cresciuti nei sondaggi, cosa che vari osservatori hanno associato al loro approccio più duro verso Trump (di cui molti australiani hanno una pessima opinione). Dutton era invece allineato a Trump su vari temi, tra cui l’immigrazione, i diritti civili e la necessità di ridurre sussidi e di ridimensionare l’amministrazione pubblica.

Sabato sera (pomeriggio in Italia) Albanese ha tenuto un breve discorso per celebrare la vittoria: ha detto che gli elettori hanno scelto «la via australiana» («the Australian way») davanti alle difficoltà del momento, e che «da domani» tornerà al lavoro.

