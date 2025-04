Com’è andato il breve incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro

Il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro di circa 15 minuti sabato nella basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di Papa Francesco. Era il primo dopo quello disastroso avvenuto alla fine di febbraio nello Studio ovale della Casa Bianca, in cui Trump provocò Zelensky ed entrambi alzarono la voce. Non è noto esattamente cosa i due si siano detti questa volta, ma è certamente andata molto meglio dell’ultima.

Sui social media Zelensky ha scritto che hanno parlato molto, e ha definito l’incontro «simbolico, con il potenziale di diventare storico, se raggiungeremo risultati comuni». La Casa Bianca ha detto che è stato «molto produttivo». Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha pubblicato la foto sui social scrivendo: «non ci sono parole per descrivere l’importanza di questo incontro storico. Due leader che lavorano per la pace nella basilica di San Pietro». Da settimane gli Stati Uniti portano avanti negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, per ora senza successo.

Poco dopo il funerale e dopo aver lasciato Roma, Trump ha pubblicato un post con toni critici nei confronti del presidente russo Vladimir Putin sul suo social network Truth. Ha contestato i recenti attacchi missilistici russi «contro zone civili» e ha detto che questo «mi fa pensare che forse [Putin] non vuole far finire la guerra». Il post è stato molto ripreso perché contraddice quello che lo stesso Trump aveva sostenuto venerdì, quando l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff aveva incontrato il presidente russo Vladimir Putin per portare avanti i negoziati per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Trump aveva definito l’accordo «molto vicino».

Intanto sabato Putin ha confermato a Witkoff che la Russia è pronta a dialogare direttamente con l’Ucraina «senza precondizioni».

Dopo l’incontro tra Trump e Zelensky, i due hanno scambiato qualche parola anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, che avevano contribuito a creare i presupposti per l’incontro tra i due prima del funerale. Zelensky ha parlato coi due separatamente anche dopo.

