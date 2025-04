Quattro persone sono morte nella caduta di una funivia a Castellammare di Stabia

Giovedì pomeriggio un cavo della funivia del monte Faito, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si è sganciato dall’impianto: una delle due cabine in movimento, quella che si trovava più in alto, è caduta. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha confermato che quattro delle persone che erano a bordo sono morte e una è ferita gravemente: è stata portata in ospedale con un’eliambulanza. Le operazioni di soccorso sono state molto complesse anche a causa dal maltempo e della nebbia, che limitava la visibilità. Una delle persone morte è il macchinista della cabina.

Al momento del guasto 11 persone si trovavano su un’altra cabina, più vicina alla valle. Questa cabina si è bloccata in aria grazie al sistema di sicurezza e le persone a bordo sono state soccorse dai vigili del fuoco, che le hanno portate a terra con funi e imbracature di emergenza. Tra loro non ci sono feriti. Il guasto è avvenuto intorno alle 15, ma le informazioni su cosa sia successo sono ancora confuse: non si sa per esempio se anche la cabina più in alto sia caduta subito dopo la rottura del cavo, o se inizialmente fosse rimasta sospesa.

Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, ha detto che il cavo che si è spezzato era quello di trazione e ha aggiunto che mentre il freno di emergenza a valle ha funzionato quello a monte no. Vicinanza ha anche detto che la cabina caduta stava entrando nella stazione in cima al Faito al momento del guasto.

La funivia del Faito permette di raggiungere in otto minuti la cima del monte partendo da una stazione della Circumvesuviana. Anche i viaggi sul tratto ferroviario tra Pioppaino e Sorrento sono stati interrotti perché il cavo della funivia è caduto sui binari.