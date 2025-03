A che punto sono i colloqui per il cessate il fuoco in Ucraina

Sabato mattina è iniziato un incontro in remoto fra più di 25 leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla proposta di cessate il fuoco nell’invasione russa in Ucraina, avanzata congiuntamente dall’Ucraina e dagli Stati Uniti martedì scorso. Venerdì il presidente statunitense Donald Trump aveva definito «buoni e produttivi» i colloqui tra l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e i rappresentanti della Russia incontrati a Mosca, e Witkoff aveva detto di condividere il «cauto ottimismo» sulle trattative in corso.

La proposta però deve ancora essere approvata dalla Russia, il cui presidente Vladimir Putin sta prendendo tempo. Aveva dato una prima risposta giovedì, esprimendo un assenso molto cauto e preliminare al riguardo ma aggiungendo che ci sono ancora molte «questioni» da chiarire. Zelensky aveva risposto accusando Putin di aver dato una risposta «manipolatoria», che serviva solo a bloccare l’avanzamento della diplomazia e guadagnare tempo in un momento in cui le operazioni militari della Russia stanno avendo successo, specialmente nella regione russa del Kursk, occupata dall’Ucraina.

Anche il primo ministro britannico Keir Starmer aveva detto che Putin «non prende sul serio la pace» e che l’incontro con i leader europei era necessario per evitare che Putin «giochi» con le proposte sul cessate il fuoco degli Stati Uniti.

